Tallinnasse on oodata üle tuhande Bosnia ja Hertsegoviina fänni

MM-valiksarja Euroopa tsooni H-alagrupis on enne viimaseid voore veel mitmed kohad lahtised: 22 punkti kogunud Belgia on taganud esikoha, Bosnia ja Hertsegoviinal on 14, Kreekal 13, Küprosel 10, Eestil 8 ja Gibraltaril 0 punkti.

Autoga saabujatel tuleb varuda aega ja arvestada, et staadioni läheduses on parkimine ainult erilubadega. Liikumiseks tuleks võimalusel kasutada ühistransporti või tulla staadionile jala.

Jalgpalliliit tuletab meelde, et mõistlik on osta pilet eelmüügist, sest nii säästab enda ja teiste aega. Staadionile tasub varakult kohale tulla - nii väldib järjekordi ja saab osa mängueelsest melust. Riietuse valimisel tuleb arvestada ilmaoludega. Staadionile ei saa kaasa võtta oma sööki ja jooki.

„Juhime tähelepanu, et külalisfännid peavad soetama piletid Bosnia alaliidu kaudu. Turvatöötajatel on õigus välisfänne mitte lubada Eesti poolehoidjate sektorisse ja tühistada taoliste piletite kehtivus,“ lausus Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel