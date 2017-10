Allar Raja raskest hooajast: konkurendid tunnustasid meid

Viimasel kolmel hooajal on nii Tõnu Endrekson kui Allar Raja võitnud sõudmise tiitlivõistlustelt neli medalit. Allar Raja sõnul pole niivõrd keerulist hooaega varem olnudki, kuna aasta vältel tundus, et teised paadid on meie omast kiiremad. "Sellist hooaega, kus tundub, et teised on kiiremad ja tugevamad, pole olnud," ütles Raja ETV spordisaatele. "Me polnud saanud õiget käiku sisse ning paadis oli uus noorem tegija. Tulime olukorrast välja medaliga ja konkurendid tunnustasid meid. See oli märk sellest, et midagi sai ikkagi tehtud."

Seejuures tuli poole distantsi peal ka teha sõiduviisis korrektuure, mis lõpuks tagasid ka medali. "Meil oli poolel distantsil probleeme," tõdes Endrekson. "Energiat polnud mõtet raisata, kui paat edasi ei lähe. Otsisime lahendust ja siis hakkasime tulema. Seetõttu jäi väike varu sisse. Midagi aga teha polnud, sest maksimaalne kiirus oli saavutatud."

Nii Tõnu Endreksonil kui Allar Rajal on nüüd 11 tiitlivõistluste medalit, millega nad jagavad olümpiaalade sportlaste arvestuses medalite arvult esikohta Gerd Kanteri ja Irina Embrichiga.