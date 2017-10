Irina Embrich jääb vigastuse tõttu Tallinna Mõõgalt eemale

Et valu teinud käsi kannataks tiitlivõistlustel taas vehelda, võttis Embrich vana randmevigastuse raviks pausi. Õhus oli ka operatsiooni võimalus, kuid hetkel ravitakse rannet geelsüstide ja puhkuse abil.

Hooaja esimese MK-etapi, koduse Tallinna Mõõga, kus ta viis mullu naiskonna võiduni ja sai individaalturniiril kolmanda koha, peab täna ka kerge haigusega võitlev Embrich vahele jätma.

"Ammu oli teada, et Embrichil on vana trauma, mis vajab ravimist," ütles Eesti koondise peatreener Kaido Kaaberma ETV spordisaatele. "Minu meelest on praegu hooaja alguses paras aeg sellega tegelemiseks, et ülejäänud hooaeg lõpuni vastu pidada."

Kes kogenud ankurnaist asendab, otsustab Kaaberma järgnevate Tallinnas toimuvate treeningute jooksul. Kolm nime on kindlad. "Meil on Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu," loetles Kaaberma. "Neljandaks liikmeks saab Katrina Lehis või Nelli Differt (endine Paju - toim.). Eks see otsus tuleb teha paar päeva enne võistlust. Järgmisel nädalal toimub meil Tallinnas Sõle spordikeskuses treeninglaager, kus proovime uue vehklemissaali ära. Loodame, et laagrisse tulevad ka mõned välismaalased, kes on juba varakult MK-etapiks kohal."

Peatreeneri sooviks on, et naiskond näitaks uuel hooajal stabiilsust ja püsiks heal kohal maailmareitingus. Kuna maailmameistritiitli võiduga aeti latt väga kõrgeks, siis medalist nõrgem tulemus oleks tiitlivõistlusel Kaaberma sõnulpettumuseks.

"Eesmärgiks on olla stabiilne ja pääseda Tokyo olümpiale," lausus Kaaberma. "Tänavust võtame vahehooajana, kuid loodame EM-ilt ja MM-ilt võistkondliku medali ära tuua."

Kodune MK etapp toimub 20.-22. oktoobrini Kalevi spordihallis. Võistlusest teevad otseülekande ERR-i kanalid.