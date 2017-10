Guardiola juba kiitis Bayerni uue peatreeneri heaks

Bayerni eesotsas kolm aastat olnud ning Bundesligat probleemideta valitsenud Guardiola olnud rahul klubi otsusega määrata Carlo Ancelotti tema mantlipärijaks, kui Barcelona ekspeatreener suundus Bayernist Manchester Citysse, vahendas Soccernet.ee.

Nüüd aga on Ancelotti saanud klubist hundipassi ning uue treeneri otsingud on käimas. "Guardiola lubas mulle, et külastab igal aastal Oktoberfesti - meie kohtumine oli sõpradevaheline, kuid loomulikult rääkisime ka töö teemadel. Ütlesin talle, kelle me päevade jooksul järgmiseks peatreeneriks määrame ning ta oli valikuga rahul," sõnas Höness.

Bayern tegevat otsuse Thomas Tucheli, Louis van Gaali ja Luis Enrique vahel, kellest viimane on täna kohtumas Bayerni omanikega ning on ka peamine kandidaat treeneritoolile.