Horse Show korraldaja: meie ambitsioonid oleksid suuremad

Eesti ratsaspordiliidu peasekretäri ja võistluse direktori Siim Nõmmoja arvates on korraldajate ja ratsaspordi kogukonna jaoks kõige tähtsam, et tegemist on järjekorras 15. rahvusvahelise ratsutamisvõistlusega Tallinnas. Tema sõnul on üritusel selgelt välja kujunenud koht rahvusvahelise alaliidu kalendris.

"Loodan, et meie võistluse korraldus on aastatega professionaalsemaks muutunud," ütles Nõmmoja Vikerraadiole. "Meil on regiooni tippvõistlus, kuna see on MK-etapp. Ise tunneme, et meil on rahvusvahelises kalendris oma koht olemas."

Nõmmoja avates on Suurhall Eestis sisuliselt ainuke koht, kus sellises mastaabis ratsutamisvõistlust siseruumides korraldada. Võistluspaiga suurus seab ka teatud piirangud. Nii on sisuliselt maksimaalne hobuste arv 180, kuigi korraldajad oleksid valmis veelgi suurejoonelisema võistluse korraldamiseks.

"Saku hall on meil ainus, kus taolist võistlust korraldada ja loodetavasti lastakse meid ka tulevikus siia sisse," sõnas Nõmmoja. "Saku hallis on parimad tehnilised tingimused ning ta on parajalt suur. Oleme piilunud ka teisi areene, kuid pole ühtegi sobilikku leidnud. Meie ambitsioonid oleksid suuremad, kuid 170-180 hobust on maksimum, mida võistlusele praegu lubada saame."

Lisaks eestlastele võtavad Horse Show'st osa kümne riigi sportlased. Eestlastest on võistlemas meie tuntumad ratsasportlased, nagu Gunnar Klettenberg, Tiit Kivisild, Rein Pill, Urmas Raag ja Dina Ellermann. Võistluse direktor Siim Nõmmoja meelest võib häid tulemusi oodata ka meie noortelt ratsutajatelt.

"Pill ja Raag on heade ratsudega favoriitide seas," teatas Nõmmoja. "Meie aga hoiame ka teistele Eesti ratsutajatele pöialt ja miks-mitte ei võiks seekord keegi noorematest üllatada."

Seekord võisteldakse taas ka koolisõidus. "Pealtvaatajad ja koolisõitjate kogukond on sellest huvitatud," tõdes Nõmmoja. "Loodetavasti siin osalevad oma ala tipud innustavad ka meie noori."