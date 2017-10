ERR.ee video | Klavan ja Poom räägivad taustajõududest Inglismaa tippklubides

Poom siirdus Inglismaale 1994. aastal Portsmouthi ridadesse, veel mängis ta Derby Countys, Sunderlandis ja Arsenalis ning karjääri lõpetas ta Watfrodis. Klavan kuulub 2016. aasta suvest Liverpooli koosseisu.

"Kui suur see tehniline staff teil on?" uuris Poom. "Kindlasti rohkem, kui mina omal ajal mängisin."

"Esinduse juures on neli väljakutreenerit, siis väravavahtide treener, viis fitness-treenerit, kui sealt edasi minna, siis füsiosid on meil kuus, massööre neli. Arste on meil kolm, aga nad ei käi kõik igapäevaselt kohal," rääkis Klavan. "Aga kui ma vaatan, mis erinevus oli Augsburgiga võrreldes...tundub, et natuke liiga palju. Kuidas Arsenalis oli?"

"Oli vähem, [Arsene] Wengerile ei meeldinud seda staff’i väga suureks ajada. Nüüd on küll rohkem, aga sel ajal oli vähem," vastas Poom. "Mäletan, et meil isegi toodi vahepeal sleeping coach ehk unetreener, soovitati, et kui magama lähed, siis rutiini. Millist madratsit ja patja... mõeldakse igasugustele pisiasjadele."

"Meil ka, selles hotellis, kus oleme enne kodumänge, said kõik endale madratsi välja valida ja siis vahetati hotellis madratsid ära," sõnas Klavan. "Selline tase nagu Arsenal ja Liverpool, seal mõeldakse kõige peale ja üritatakse teha kõik selle jaoks, et mängija tunneks ennast hästi ja läheks ja mängiks. Meil on neli palgalist inimest, kes tegelevad n-ö mängijate probleemidega. Kui tahad, siis nad võivad kõik sinu eest ära teha. Kõik arved ära maksta, maksud ära maksta. Kui tahad restorani reserveeringut saada, siis saadad talle sõnumi. Idee poolest, kui sa lased, siis nad võivad sul kõik ette-taha ära teha, ongi ainult, et tule kohale, pane putsad jalga, tee trenni ja mängi."

***

Neljapäeval ilmuvas klipis avaldab Klavan, kes teda Inglismaa liigas kõige rohkem üllatas. Pikemalt näeb Klavani ja Poomi usutlust pühapäevases ETV spordisaates, nende täispika vestluse avaldame samuti pühapäeval ERR-i spordiportaalis.