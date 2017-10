Citroeni meeskonna juht: paneme kõik kaardid Ogier peale

Meeke oleks koostööst Ogier'ga vaimustuses. "Ogier on praegu sarja parim sõitja," tunnistas Meeke. "Kui selline mees tiimiga liitub, siis see motiveerib ka teisi rohkem pingutama. Seda on tänavu näha M-Spordi puhul."

"Kui Ogier meile ei tule, siis jätkame praeguste sõitjatega ehk Kris Meeke'i, Craig Breeni ja Stephane Lefebvre'iga," ütles Citroeni tiimipealik Yves Matton, kes usub, et selgus saadakse majja veel alanud kuul. "Ma oleksin üllatunud, kui oktoobris midagi ei juhtu. Mõnikord venivad asjad Austraalia rallini, aga ma arvan, et nii kaua ei taha keegi oodata."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel