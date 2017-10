Arsene Wenger: enne Barcelonat peaks vastu võtma Šotimaa klubid

"Ma üritaksin sellisel juhul esmalt katalaani keelt õppida," naljatas Wenger ja lisas: "kui Barcelona liituks Inglismaa liigaga, siis oleks tiitlit veel raskem võita."

"Ma muidugi ei usu, et asi selleni jõuab," vahendas BBC prantslase sõnu. "Iseenesest on see huvitav mõte, kuid enne Barcelonat me peaksime Inglismaa liigasse vastu võtma Šotimaa suured klubid."