Tallinn International Horse Show tähistab nädalavahetusel juubelit

Traditsiooniliselt on põnevate võistluste vahele pikitud erinevaid esinejaid. Tänavu rõõmustab publikut Eesti artistidest Kristjan Kasearu, Saksamaalt tuleb kohale rahvusvaheliselt tunnustatud koerte dresseerija Anne Krüger oma maailmakuulsa Dog Show´ga. Samuti on kavas publiku suur lemmik, väikeste ponide kadrill.

Suurvõistlus algab reedel, 6.oktoobril ning kestab pühapäeva, 8. oktoobrini. Lisaks takistussõidu maailmakarikale on tänavu kavas koolisõidu MK-etapp, milleks on muusikaline vabakava laupäeva, 7. oktoobri pealelõunal.

