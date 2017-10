Pühapäeval toimub Nõmmel 88. Rabajooks

"Selliseid rahvaspordiüritusi, mis järjepanu toimunud üle 40 aasta, pole Eestis just palju. Rabajooks on hea võimalus tulla perega välja, nautida Harku raba loodust ning tunda rõõmu liikumisest,“ lausus Jürgenson pressiteate vahendusel.

Nõmme linnaosa vanema Tiia-Liis Jürgensoni sõnul on rõõm tõdeda, et inimesed väärtustavad järjest rohkem oma tervist ning Nõmme terviseradadel näeb iga päev peresid, kes siin tervisekilomeetreid koguvad.

Rabaringi pikkus on 6,3 km. Stardipaik on Pääskülas, Suvila ja Kalda tänava ristmiku läheduses. Start on avatud kella 11.00 kuni kella 12.00, rajale lastakse iga viie minuti tagant. Finišis saab igaüks ise oma aega elektrooniliselt ajatabloolt vaadata, kiipidega ajavõttu Rabajooksul ei ole. Finiš suletakse kell 13.00. Esimeses ühisstardis startinute vahel selgitatakse välja kolm paremat meest, naist, poissi ja tüdrukut. Esimesed 2000 lõpetanut saavad täidetud osavõtjakaardi vastu traditsioonilise vimpli. Osavõtjakaardi saab täita enne starti kohapeal.

Pühapäeval, 8. oktoobril toimub Harku raba teedel juba 88. korda Rabajooks. Rabajooks on traditsiooniline Nõmme spordiüritus, mis toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Rabajooks on kõigile osavõtjatele tasuta ning üritusele on oodatud ka kepikõndijad.

