Korvpalli meistriliiga uue hooaja avab Cramo ja Rapla vastasseis

Neljapäeval, 5.oktoobril algusega kell 19.00 saab alguse Alexela korvpalli meistriliiga 2017/2018 hooaeg. Kalevi spordihallis hakkavad mõõtu võtma mullused finalistid, BC Kalev/Cramo ja AVIS UTILITAS Rapla. Koosseisud on päris korralikult muutunud, kuid peatreenerid on jäänud samaks.

Valitseva Eesti meisterklubi BC Kalev/Cramo eesotsas jätkab endiselt Alar Varrak. Meeskonna komplekteerituses on võrreldes eelmise hooajaga mõned tuttavad näod, kuid on ka uusi tegijaid. Kindlasti on kodumaise publiku jaoks üks põletavamaid küsimusi, kuidas saab VTB tasemel hakkama Thomas van der Mars, kel oli eelmisel hooajal Rapla särgis kanda väga suur roll.

Varrakut sümpatiseeris van der Marsi liideriroll Raplas: “Thomas van der Mars on jätnud viimase pooleteise aasta jooksul sümpaatse mulje, olles eelmisel hooajal Rapla meeskonna liider ja suurpärane lauapallide hankija. Loodame, et ta suudab oma taseme välja mängida ka rahvusvahelistes liigades ja veelgi tugevamas konkurentsis.”

Välismängijatest jätkavad Branko Mirkovic ja Cedric Simmons, kes tervena püsides on kogenud meestena väga tugevaks lüliks. Lisandunud on leedulasest kaitsespets Martynas Mazeika ja Serbia-Montenegro juurtega korvialune jõud Bojan Subotic

Kodumaale on naasnud ka Eesti koondise tugitala Kristjan Kangur ning Tartust liikus pealinna suurklubisse perspektiivikas Janari Jõesaar. Kangur näitas juba suvistes koondisemängudes, et tegemist on endiselt väga targa ja tugeva mängumehega, kellele vastased peavad kindlasti palju tähelepanu pöörama. Jõesaar tegi samuti kaasa koondisetsükli, kuid rahvusmeeskonna ridades jäid mänguminutid üürikeseks. FIBA Meistrite liiga kohtumistes näitas 23-aastane korvpallur enesekindlust tuues kõigis neljas mängus kahekohalise arvu punkte.

AVIS UTILITAS Rapla meeskonnas jätkavad vanad olijad Inder Kajupank, Kristjan Voolaid, Sven Kaldre ning noormängijad Gregor Ilves ning Marek Ruut. Kajupanga ja Kaldre näol on tegemist meestega, kes pikalt meistriliigas koormad kandnud ning ka sel hooajal tuleb neil liidriroll haarata.

Tartu Ülikooli ridadest liitus meeskonnaga Gert Dorbek, kelle mäng viimasetel hooaegadel pole olnud ehk säravaim, kuid mehe kogemuste pagas ja jätkuvalt tugev füüsis on raplakatele kindlasti kasuks.

Välismängijatest tõmbavad Rapla särgi sel hooajal selga Devonte Upson, Maris Ziedins ja Nolan Cressler.

"Meie komplekteeritus võiks vähe parem olla, aga peame kuidagi hakkama saama. Kui [Indrek] Kajupank ja [Kristjan] Voolaid vigastusest tagasi tulevad, läheb seis paremaks," alustas Aivar Kuusmaa oma meeskonna tutvustamist hooaja avapressikonverentsil. "Eelmise aasta koosseisust lahkus kuus meest, juurde tuli viis, lisaks kaks noort. Hakkame vaikselt tegutsema. Tõenäoliselt saab hooaja esimene pool olema raskem kui teine."

Kalev/Cramo komplekteerituse kohta ütles Kuusmaa: "Sel hooajal on see natuke teistmoodi kui eelmisel. Üllatada on neid väga raske, aga tavaliselt läheb Rapla võistkond alati kõiki mänge võitma. Tõenäoliselt saab olema üliraske."

Selle jutu peale Alar Varrak vaid muigas ning tuletas meelde eelmise hooaja algust, kui Rapla Kalevit oma kodusaalis kohe esimeses mängus 82:66 hammustas. "Eelmisel aastal räägiti samamoodi, et oleme kõvasti komplekteeritud, aga Aivar võitis ikkagi esimese mängu."