Õpetajad pääsevad edaspidi spordimuuseumisse tasuta

Muuseumi juhi Siim Randoja sõnul tekkis idee säärane samm esimesena astuda seoses läheneva õpetajate päevaga. "Soovisime õpetajaskonnale tavapärasest pisut erinevat kingitust teha," rääkis Randoja pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on tavapärane praktika kampaania korras allahindluse või vabapääsmete pakkumine, kuid seekord otsustati pikaajalise uuenduse kasuks. "Selline soov on õpetajate seas juba aastaid liikunud, mistõttu me teame, et säärane soodustus läheb asja ette," kinnitas Randoja.

Ta lisas, et külastus peaks õpetajaameti omapära ja väärikust arvestades tasuta olema üle Eesti ja avaldas lootust, et eestvedamisega liituvad ka teised Eesti muuseumid. Teadaolevalt on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum esimene asutus Eestis, kes ITIC kaardi omanikele ehk õpetajatele määratud soodustuse 100 protsendini on viinud.

Tasuta külastused annavad muuseumi juhi sõnul õpetajatele parema võimaluse tutvuda erinevate asutuste pakutavate võimalustega ka tulevasi grupikülastusi silmas pidades. "Muuseumit sõprade või perega külastades saavad õpetajad ka ise proovida käed külge panna, saavad tutvuda selle keskkonnaga, ja sobivuse korral teha tulevikku silmas pidades kaalutletud otsuse, mis on motiveeritud paremini kui kodulehelt või sotsiaalmeediast infot saades."

Muuseumisse pääsevad tasuta kõik kehtivat ITIC-kaarti omavad õpetajad. ISIC kaardi omanikud saavad alates tänasest muuseumisse 20 protsenti odavamalt.