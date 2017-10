Alma Linnasprint paneb 11. hooajale punkti Tartus

"Täna toimuva etapi näol on tegemist valikorienteerumisega, kus igal võistluspaaril tuleb läbida kaheksa erinevat kontrollpunkti, millest kaks on igal võistlusklassil kindlasti kohustuslikud. Rajale saavad minna igas vanuses ning vormis spordisõbrad, kuna rada on absoluutselt kõikidele jõukohane," sõnas võistluse peakorraldaja Tauri Tilk pressiteate vahendusel.

