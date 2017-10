Gibraltari koosseisus on viis välisliigadesse kuuluvat pallurit

Laupäevasest kohtumisest täpselt aasta varem kohtusid Eesti ja Gibraltar Tallinnas, kus võõrustaja sai suure 4:0 võidu. 2014. aasta mais tehtid Lillekülas 1:1 viik, sama aasta märtsis sai Eesti võõrsil 2:0 võidu. 2013. aastast UEFA täieõiguslikuks liikmeks olev Gibraltar on sealt alates teeninud ühe võidu (Malta üle), kolm viiki ja 23 kaotust. Valikmängudes on tunnistatud vaid kaotuseid. Antud valiktsüklis on kolme löödud värava kõrval enda selja taha lastud koguni 37 palli.

Samas on Eesti vastasel ka eemalejääjaid. Kindlasti ei mängi laupäeval Gibraltari 29-aastane kaitsja ja rekordinternatsionaal Joseph Chipolina, kel kirjas 27 kohtumist oma riigi eest. Eemale jäävad ka vennad Ryan (kaitsjast koondise abikapten) ja Kyle Casciaro (ründaja). Samas nende kolmas vend, 35-aastane politseinik ja ründaja Lee on koondise rivistuses olemas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel