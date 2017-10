Lõikusel käinud Laanmäe: tahan uut aastat alustada puhtalt lehelt

Eesti kiireim mees Marek Niit pole naelikuid varna riputanud, kuid on sel aastal tööd rabanud porjeena ja tegutseb hetkel müügimehena. USA-s õppis ta Arkansase ülikoolis hotellimajandust, toitlustust ja raamatupidamist, kuid lähiaja plaanid seob hoopis treeneriametiga.

"Mul õnnestus USA-s edukalt ülikooliõpingud läbida ja hiljuti tellisin koju koopia diplomist, sest hakkan vaikselt treeneripabereid siin täitma, et sporti ka vaikselt elavdada," ütles Niit ETV spordisaatele. "Mul on palju anda."

ROK-i topelkarjääri koolitust Tallinnas kuulates tõi ta võrdluse USA ülikoolidega, kus sportlaste jaoks toimivad spetsprogrammid, mis aitavad neid õpingutega ja annavad nõu edasise karjääri osas.

"Eestis võiks olla sportlastele programm või kontor, kust saab professionaalset abi," sõnas Niit.

Nippe toetajatega suhtlemiseks täna kogunud odaviskaja, suveuniversiaadi võitjal, Tanel Laanmäe soovib käsile võtta pooleli jäänud kehakultuuriõpingud õpingud Tallinna Ülikoolis.

"See tundub eriala, mis on tippsportlasele väga kasulik, sest anatoomia, füsioloogia ja kõik sellised ained on just sportlasele väga kasulik," lisas Laanmäe.

Viie aasta eest turvamehena tööd tehes sportimiseks raha kogunud Laanmäe sooviks õpingutega saada eelkõige oskust enda hoidmiseks, sest on üle elanud palju vigastusi. Kahe nädala eestki käis ta mõlema põlvega doktor Madis Rahu juures operatsioonil.

"See oli puhastamine, kus sai lisatükid ja sodi ära võetud," lausus Laanmäe. "Nüüd üritan ilusti ära taastuda, et saaks järgmiseks hooajaks korralikult ettevalmistuda ja et ei oleks nagu eelnevatel aastatel piirangud füüsilistes tegevustes. Tahan aastat alustada puhtalt lehelt, et saaksin endast maksimumi anda."