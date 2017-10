Rooba viis JYP-i juhtima, kuid võiduks vajati ikkagi karistusviskeid

Soome meistrivõistluste liidermeeskonna avavärava viskas Rooba arvulisest ülekaalust, kui mängitud oli 2.53. Rooba oli JYP-i poolelt ka neljas karistusviske sooritaja, kuid eestlasel ei õnnestunud litrit võrku toimetada. Kogu seerias suutis ainsana karistusviske realiseerida viienda vooru mees Micke Saari, millest piisas võiduks.

JYP juhib C-alagruppi viiest mängust teenitud 11 punktiga, Neman on viies silmaga kolmas. Zug on kaheksa punktiga teine ning Vienna Capitals kolme silmaga viimane ehk neljas. Need kaks meeskonda on pidanud neli kohtumist.