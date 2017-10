Arengus sammu edasi astunud Rooba: liigun õiges suunas

Ka isiklikus plaanis on senine hooaeg olnud Rooba jaoks äärmiselt edukas. Kümne mänguga on ta visanud viis väravat ja kogunud kaks söödupunkti. Korra valiti ta septembris ka kogu liiga nädala parimaks mängijaks. Peatreeneri usalduse välja teeninud Rooba jääb senise karjääri parima hooaja algusega mõistagi väga rahule.

"Olen kogunud väravaid ja resultatiivsuspunkte," ütles Rooba Vikerraadiole. "Olen saanud palju mängida ja see näitab, et mind on usaldatud. Selle põhjal võib öelda, et olen teinud õigeid asju. Liigun õiges suunas."

Rooba meelest on arenenud nii tema kui ka kogu meeskond. "Tiim on hea, aga olen ka ise sammu edasi astunud," tõdes Rooba. "Juba mullu oli arengut näha, kuid siis tuli vahele vigastus."

Rooba sõnul jahib mullune pronks JYP tänavu meistritiitlit. "Meil on hästi komplekteeritud meeskond, kus igale positsioonile on piisavalt mängijaid," teatas Rooba. "Mullu kaotasime poolfinaaliseeria seitsmendas mängus ja nüüd tahame jõuda finaali. Siiski on vara veel midagi lubada, sest hooaeg on noor."

Lisaks Soome kõrgliigale mängib Jyväskylä ka Meistrite liigas. Neljast kohtumisest kolm võitnud Jyväskylä on alagrupi liider, täna minnakse kodujääl vastamisi Valgevene klubi Grodno Nemaniga. Eesmärk on alagrupist esimesena edasi pääseda.

"Meistrite liiga mängud on heaks vahelduseks Soome meistrivõistluste kohtumiste vahele," lausus Rooba. "Need toovad värskust ja teistsugust hokit, mis on hea nii vaimule kui ka meelele."