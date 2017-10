Raul Must: kodune konkurents on läinud tugevamaks

Must koduses sarjas väga tihti kaasa ei löö ja ka seda võistlust võttis ta pigem treeningvõistlusena, et valmistuda paremini järgmisel nädalal ootavateks Taani klubiliiga mängudeks ning oktoobri maailmakarika etappideks. Samas ei tulnud Mustale võit seekord väga kergelt, poolfinaalis osutas tugevat vastupanu alles 17-aastane Karl Kert, kes alistus tulemusega 21:17, 21:12. Finaalis oli Musta vastaseks Mihkel Laanes, kelle üle tuli võit 21:17, 21:9.

Must möönis, et kodune konkurents on läinud tihedamaks: „Enne võistlust ei arvanud, et mulle nii tugevat vastupanu osutatakse. Konkurents on läinud kindlasti tugevamaks, esile tooksin Karl Kerti, kes mängis väga enesekindlalt.“

Naiste üksikmängus jäid maailma edetabelis kõrgeimatel kohtadel olevad Getter Saar ja Kristin Kuuba välisvõistluste tõttu kõrvale. Esikoha noppis eelmise hooaja parim juunior Kati-Kreet Marran, kes võitis eakaaslast Hannaliina Piho 21:10, 21:15.

Meeste paarismängus võitsid viimaste aastate esireketid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Kaljurand sai teise esikoha segapaarismängus koos abikaasa Laura Kaljurannaga. Naiste paarismängus olid parimad Kati-Kreet Marran ja Liisa Tannik.