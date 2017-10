Milaniga seostatud Ancelotti võtab kümnekuulise puhkuse

Vaatamata sellele on teda siiski seostatud AC Milaniga, kes suvel kõva ostlemise tegi, kuid kelle tulemused Itaalia liigas pole eriti head just olnud. Ancelotti on oma karjääri jooksul Milani kahe Meistrite liiga võiduni tüürinud. Kolmas tiitel tuli tal 2014. aastal Madridi Realiga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel