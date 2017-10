Viljandi sõidab külla võidulainel Põlva Servitile

Serviti osaleb hetkel paralleelselt koguni neljas erinevas sarjas ja peab juba hooaja kaheksanda ametliku mängu – seni pole kaotusekibedust veel tuntud. Viljandil on kodustest sarjadest samuti kirjas neli võitu, kuid Balti liigas vannuti laupäeval kõige napimalt alla Vilniuse VHC Šviesale.

Marko Koks peab Servitit selgeks soosikuks

Kahe Eesti tippklubi mõõduvõtud olid mullu kohati vägagi pingelised, aga üheksast omavahelisest mängust võitis Serviti kaheksa ja korra lepiti viiki. Lisades siia tunamulluse finaalseeria – mis lõppes 3:0 põlvalaste kasuks – pole Viljandi Serviti vastu võidurõõmu maitsnud juba tosinas järjestikuses kohtumises.

"Eks kunagi oli statistika veel hullem," muigas Marko Koks numbritemängu peale. "Õnneks lõpevad mingil hetkel kõik seeriad, aga praegu on Serviti selge soosik. Nad timmivad vormi laupäevaseks euromänguks ja on meist kindlasti ees. Põlvalaste koosseis mullusega võrreldes ei muutunud ja kokkumäng ning kogemused räägivad hetkel nende kasuks."

Viljandi kaotas kahe hooaja vahel kolm põhitegijat ning hiljuti hangitud ukrainlane Vladimir Maslak vajab aega kohanemiseks. "Ta sulandub iga päevaga üha paremini, aga mängu enda peale võtmine ja kokkumäng nõuavad veel aega. Kahjuks peame Põlvas hakkama saama Kristo Järveta, kes hõivatud töökohustustega ning kahtlane on, kas kaitseväes teenivad Mikk Varik ja Mark Lõpp osaleda saavad," lisas Koks.

Serviti peatreener Kalmer Musting tunnistas, et pole Viljandi mänge sel hooajal veel näinud. "Aga nad on päris hästi alustanud ja kindlasti on endiselt tugeva kaitse, mitmekülgse rünnaku ja hea väravavahiga. Meie peame keskenduma oma mängule ja just stabiilsuse leidmisele, sest tiheda graafiku tõttu jääb treenimiseks aega väheks," sõnas Musting.

Kolmapäevases teises kohtumises on Aruküla Põhikooli saalis vastamisi Aruküla/Audentes ja HC Tallinn. Kodumeeskond alustas hooaega kahe kaotusega, meistriliiga debütant Tallinn alistas HC Viimsi/Tööriistamarketi, aga kaotas Põlva Coopile.

Koolipoistega Tapa kogenud Viimsi vastu

Neljapäeval kohtuvad Tapa spordihoones SK Tapa ja HC Viimsi/Tööriistamarket, kes mõlemad alanud hooaja eel võtmemängijaid loovutasid. Viimsilased alustasid hooaega kaotusega just HC Tallinna vastu, ent alistasid siis Aruküla/Audentese ning edenesid ka karikasarjas. SK Tapal on meistriliigas seni kirjas kaks kaotust ja langesid karikavõistlustel esiliigatiimi Tartu Ülikooli vastu.

"Karikamängus olime 45 minutit sees, siis aga lagunesime, sest ei suutnud mänguplaanist kinni pidada," ütles SK Tapa peatreener Elmu Koppelmann. "Kogenud mängijatega Viimsi võib meistriliigas võita kõiki, oleneb päevast, koosseisust ja meelestatusest. Meil on praktiliselt koolipoiste tiim, seega läheb veel aasta-kaks aega, et kõrgemas mängus kaasa rääkida."

Tapa juhendaja tunnistas samas, et kaotama ei minda. "Minu treenerikreedo on, et alati tuleb platsile joosta võitlema ja võitma, muidu pole see sport! Lihtne ei saa olema, aga Viimsiski on mitmeid endisi tapalasi, seega kindlasti tahab nii üks kui teine pool midagi tõestada," lisas Koppelmann.

HC Viimsi/Tööriistamarket on küll viimased kaks hooaega kõik kuus mängu SK Tapa vastu võitnud, aga alahinnata vastast ei kavatse. "Viimased aastad on Tapaga ikka kõva andmine olnud," lausus peatreener Ain Pinnonen. "Muidugi on Tapa kaotanud mitmeid pallureid, aga iga-aastane perevahetus on seal reaalsus ning uued noored anded tulevad peale. Meie tahame võitu ja vastavalt ka häälestume."

Teises neljapäevases mängus ei puudu oma intriig kui HC Kehra/Horizon Pulp&Paper võõrustab Põlva Coopi. Kui meeskonnad viimati Kehra spordihoones kaks nädalat tagasi kohtusid, üllatas Coop 30:25 võiduga. Karikavõistluste avamängu olid kehralased võitnud 35:28 ja pääsesid nii vaid ehmatusega. Meistriliigas on mõlemal klubil seni kirjas võit ja kaotus.

Eesti meistriliiga 3. voor:

4.10. 19.00 Põlva Serviti – Viljandi HC

4.10. 19.00 Aruküla/Audentes – HC Tallinn

5.10. 19.00 SK Tapa – HC Viimsi/Tööriistamarket

5.10. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Coop