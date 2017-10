Sten Oja jõudis Soome meistrivõistluste debüüdil pjedestaalile

Enne võistlust tabas Oja ka ebaõnn, kui esimesel treeningupäeval purunes tema crosskardil mootor, õnneks see aga tema debüüti ära ei rikkunud. "Läksime kolmapäevaks trenni, kuid kuuendal ringil purunes mootor. Saime siiski võistluspäevaks mootori vahetatud ning arvestades, palju rajaga tutvuda saime, olid auto ja kiirus olemas," lausus Oja. "Võistluspäeva hommikul on Soome meistrivõistlustel lubatud kolm ringi soojendust, mida pole just palju. Õppisime meeskonnaga etapilt palju kogemusi ja saime teada, millega vaja järgmiseks hooajaks nii auto kui endaga ettevalmistusi teha ja areneda. Sooviks tänada Crosskart Racing Estoniat ja Sten Oja Motorsport meeskonda suurepärase hooaja eest!"

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel