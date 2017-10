Williams võib taas vormelirooli istunud Kubicale lepingut pakkuda

BBC vormelieksperdi Andrew Bensoni sõnul võitlevad koha eest tiimis Massa ja Kubica, Williamsi peamiseks mureks on 32-aastase poolaka füüsiline valmisolek, eesotsas sellega, kas 32-aastase poolaka käsi on pärast läbielatud rasket avariid võimeline raskeid kurve välja võtma. Kubica testib enne nädalavahetusel toimuvat Jaapani GP-d ühe päeva Silverstone'i ringrajal ning ühe Hungaroringil.

