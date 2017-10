Klavan pani heategevuslikul eesmärgil oksjonile enda ja Coutinho autogrammiga särgid

"Minu jaoks on SOS Lasteküla missioon ja tegevus südamelähedane. Hea eesmärgi nimel tuleb anda oma panus ja kutsun üles kõiki oksjonil osalema. Jah, oksjonile lähevad kahtlemata iga jalgpallisõbra jaoks erilised särgid, aga kõige tähtsam on meeles pidada, et saadud raha läheb lasteküla ülimalt vajaliku ja tänuväärse tegevuse toetuseks," selgitas Ragnar Klavan.

Viimastel aastatel on just Klavan hea tahte saadikuna osalenud mitmes taolises ettevõtmises.

