Orkaan Maria: Šarapova ulatas Puerto Rico elanikele abikäe

20. septembril Puerto Ricole jõudnud orkaan Maria tõttu hukkus saarel 24 inimest. Kahe nädala jooksul on Puig orkaaniohvrite toetuseks kogunud üle 100 000 USA dollari - neli korda rohkem kui olümpivaõitjal oli algselt plaanis.

Esmaspäeval teatas endine maailma esireket Maria Šarapova, et annetab kõik oma kommi- ja šokolaadiäri Sugarpova tulud Puigi loodud abifondi.

"Vähem kui 12 kuud tagasi väisasin Monica Puigi külalisena imeilusat Puerto Ricot ning armusin saarde, selle inimestesse ja kultuuri," kirjutas Šarapova oma Facebooki lehel. "On kohutav näha, kuidas Puerto Rico ja sealsed inimesed kannatavad. Ma olen jälginud, millist suurepärast tööd Monica on saare heaks teinud ning annan ka oma panuse."

Please see this important Facebook message on how to help support Puerto Rico -- I ❤️ you ????????!!https://t.co/rXWWZM2dYL pic.twitter.com/9dQ0fZoZli