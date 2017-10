Debüüti ootav Käit: treenerid räägivad, et minu võimalus on tulemas

Fulhami U-23 võistkonna eest mängiv Mattias Käit rääkis intervjuus ERR-ile, et klubi treenerid on talle andnud väga positiivset tagasisidet.

Käit tegi oma MM-valiksarja debüüdi eelmisel oktoobril, kui lõi Gibraltari võrku kaks väravat. "Minu debüüt kodupubliku ees, valiksarja esimene mäng - kindlasti on hea mälestus," meenutas Käit. "Kaks väravat ka, mis seal paremat ikka olla saaks."

Kui hästi sa ennast koondises tunned, teades seda, et igapäevaselt sa veel meeste klubijalgpalli ei mängi? "Tunnen ennast hästi," kinnitas 19-aastane ründav poolkaitsja. "Kui aus olla, olen viimased nädalad Fulhami põhimeestega saanud trenni teha ja meestega mängida. Ma ei ütleks, et ma end väga halvasti tunnen."

Käit tegi koondise eest skoori ka septembri alguses, kui tema kauglöök tõi Eestile Küprose üle 1:0 võidu. "Pärast väravat lendasin järgmine päev Inglismaale, olin nädal aega U-23-ga ja pärast seda tahtis põhitiim mind enda trenni," sõnas Käit. "Olin nädal aega nendega, U-23 mängu ei lubanud nad mängida, öeldi, et on vaja põhitiimis valmis olla platsile jooksmiseks. Kahjuks pole seda veel juhtunud."

Fulhami esindusmeeskonna viimastes mängudes on Käit saanud küll iganädalaselt esiliigas väljakule jooksvate meestega kaasa reisida, kuid pingile pole ta istuda saanud. "Inglismaal nimetatakse seda 19. mängijaks," selgitas Käit. "Ta on mängijatega koos kuni soojenduse tegemiseni, hotellis, koosolekutel ollakse koos. Mina küll soojendusel riietuses pole, aga kui midagi peaks juhtuma, jooksen riietusruumi ja panen asjad selga. Alati peab valmis olema."

"Tegin seda siis, kui Fulhamil oli kolm mängu nädalas. Intensiivsus oli päris suur ka nendel mängijatel, kes ei mänginud. Trennid on olnud rasked, raskemad kui U-23-l. Taseme poolest tunnen ennast hästi, tagasiside on positiivne olnud, on öeldud, et jätka samas vaimus, sinu võimalus on tulemas."