Debüüti ootav Käit: ma ei jää Fulhami esindusmeeskonna mängijatele alla

Fulhami U-23 võistkonna eest mängiv Mattias Käit rääkis intervjuus Soccernet.ee-le, et esindusmeeskonnaga koos treenimine on talle lisanud motivatsiooni ning ta ei tunne, et oleks igal nädalal Inglismaa esiliigas väljakule jooksvatest mängijatest kuidagi kehvem.

Viimastel nädalatel on Käit esindusmeeskonnaga treeninud ja mängudel kaasas käinud, kuid pingile pole sellel hooajal veel pääsenud. "Tuleb öelda, et ma kurb või pettunud ei ole, et ma pingil ei olnud," sõnas Käit. "Tagasiside on minu kohta hea olnud. See näitab, et peatreeneri silmis ja plaanides ma olen praegu olnud. Ei usu, et see mingi pettumus on.

Fulhami peatreeneriks on Slavisa Jokanovic. "Temaga ise ma ei ole rääkinud," tõdes Käit. "Kui aus olla, siis ta ise räägib väga vähe mängijatega. Aga abitreener on minuga rääkinud ja ta ütles, et treenerid on minuga väga rahul. Ütlesid, et sinu hetk tuleb: oota ja mängi samamoodi."

"Kui aus olla, siis tunnen, et olen [esindusmeeskonna mängijatega] täpselt samal tasemel. Alla nüüd küll ei jää."

Loe pikka intervjuud Soccernet.ee-st!