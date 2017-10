Mathieu van der Poel teenis hooaja viienda võidu

Van der Poelile järgnesid soliidse vahega Wout Van Aert (Crelan-Charles), Laurens Sweeck (Era-Circus) ja Lars van der Haar (Telenet-Fidea Lions), kirjutab Spordipartner . See oli van der Poelile Gietenis kolmandaks võiduks nelja aasta jooksul, käesoleval hooajal on hollandlasel kirjas juba viis esikohta.

