VIDEO | Vihased fännid vilistasid Pique koondise treeningul Madridis välja

Madridis asuvas Las Rozase treeningkeskuses toimunud avatud treeningul vilistati Kataloonia iseseisvusreferendumil hääletanud Pique välja ning skandeeriti, et mees peaks koondise esindamise lõpetama. Ühtlasi konfiskeeris Hispaania politsei mitmed Piqued solvad plakatid.

Tras 23 minutos España deja de entrenar pic.twitter.com/LjD3Jvjx81 — Eduardo J. Castelao (@EJCASTELAO) October 2, 2017

"Gerard on kõige sellega suurepäraselt toime tulnud," sõnas koondise peatreener Julen Lopetegui Hispaania raadiojaamale Cadena. "Ma nägin, et ta on entusiastlik ja motiveeritud, ta on valmis mängima ja kui see nii ei oleks, ei kuuluks ta ka koondisesse."

Treening kestis kõigest 23 minutit, enne, kui koondis riietusruumi taandus.

Samas kaitses peatreener otsust treening avalikkuse ees pidada. "Oleks olnud viga treenida suletud uste taga," arvas Lopetegui. "Fännidel on õigus oma hääl kuuldavaks teha. Olukord on ebameeldiv, aga ma palun inimestel säilitada terve mõistus."

Hispaania kohtub reedel Alicantes Albaaniaga ning valiksarja lõpetavad nad esmaspäeval Jeruusalemmas Iisraeli vastu.