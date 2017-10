Lisaks Dmitrijevile jääb koondisest kõrvale ka Ats Purje

Täna kogunenud Eesti jalgpallikoondis läheb laupäevasele Gibraltari mängule kindla võidusoosikuna ja seejärel loodetakse kodumängus Bosniaga valiksarjale edukas punkt panna. Kui Aleksander Dmitriev jääb seekordsetest mängudest eemale kokkuleppel koondise treeneritega, siis Ats Purje jäi tulemata vigastuse tõttu.

"Ats Purje on jah viimase hetke ärakukkuja, kel oli juba ka eelmise koondise kogunemise ajal terviseprobleemid," lausus peatreener Martin Reim ETV-le. "Tegemist kannapõrutusega. Ta on küll klubi juures mänginud, aga valuvaigistitega ja treeninguid ei tee."

Karol Mets on end viimased neli mängu kuulunud kindlalt oma Hollandi koduklubi Breda põhikoosseisu, hooaega kehvalt alustanud Breda liigub tasapisi tõusvas joones. "Hetkel on asjad läinud hästi. Olen tõusnud meeskonnas põhimängijaks ja mänginud ja oleme ka tulemusi teinud. Hetkel liigub kõik ülesmäge," ütles Mets.

Viimati kaotas Metsa koduklubi küll 0:1 Den Haagile, kuigi mäng oli kindlalt Breda kätes. "Tõesti väga kahju, et nii palju võimalusi, mida ei suutnud väravaks realiseerida. Loodan, et edasist liigat silmas pidades see meile kuidagi saatuslikuks ei saa. Me ei suutnud lihtsalt palli väravasse lüüa. Pall lihtsalt ei läinud väravasse. Väga kurb tõesti."