Ajateenistust alustav Janek Õiglane: juba ootan seda

"Ma olen nüüd kaks kuud kõvasti trenni teinud. Ma arvan, et kaitsevägi on isegi hea - kui hakkaks jälle trenni tegema, pingutaks võib-olla üle ja teeks käele liiga."

Kuidas õlg on paranenud? "Käisin operatsioonil. Operatsioon läks hästi. Nüüd on pea kolm kuud möödas - käsi liigub, saab kõike teha."

"Mulle isiklikult meeldib, missugune distsipliin siin on. Ma arvan, et see ongi üks väga tore asi, mille saan siit sõjaväest kaasa võtta," lausus Õiglane ETV-le.

