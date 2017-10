Iisraeli tipptennisist jättis kohtumise usulistel põhjustel pooleli

Veebikülje Vavel teatel jättis Sela mängu katki, kuna taipas, et ei jõua kohtumist 29. septembri päikeseloojanguks lõpetada. See aga tähistas juutide tähtsaima püha ehk Yom Kippuri algust ja sel ajal ei tohi tööd teha.

