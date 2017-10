Leedu korvpalliametnik kritiseeris Sloveenia EM-tiitlivõitu

Sloveenia ei kaotanud eelmisel kuul peetud turniiril ainsatki kohtumist, purustas poolfinaalis tiitlikaitsja Hispaania 92:72 ja alistas finaalis ka Serbia 93:85.

Sloveenia peatreeneriks oli serblane Igor Kokoskov ja üheks mängijaks kodustatud ameeriklane Zach Randolph, kuigi kõige peamiste staaride hulka ta ei kuulunud.

"Jah, see oli fantastiline võistkond, kes mängis fantastilist korvpalli," möönis Spokas. "Aga ma unustame ära, et peatreener ja üks mängija ei olnud Sloveeniast. Ma arvan, et see heidab nende EM-tiitlile varju."

Some harsh words on Slovenian NT, its coach Kokoskov and Anthony Randolph by Lithuania bball federation general secretary Mindaugas Spokas: pic.twitter.com/56J1kJC95k — Donatas Urbonas (@Urbodo) October 2, 2017

"Mind vaimustas palju enam Läti koondis, kus mängisid vaid lätlased. Mitte ühtegi naturaliseeritud mängijat," jätkas leedulane. "See oli sada protsenti Läti enda produkt."

Spokas rõhutas, et on sellise teguviisi vastane. "Kogu austuse juures Randolphi vastu - tal ei ole Sloveenia korvpalliga midagi pistmist. Treener Kokoskov on serblane, tal ei ole samuti midagi Sloveenia korvpalliga tegemist. See võit olnuks palju magusam, kui tulnuks naturaliseeritud mängijateta."

Leedu enda koondis võitis EM-finaalturniiril alagrupi, aga kaotas kaheksandikfinaalis Kreekale 64:77.