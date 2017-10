FOTOD | Eesti sõdurid saabusid Invictus Gamesilt tagasi koju

1. juunist alustas Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehena tööd Erik Roose. ERR-i sporditoimetus uuris, milline on tema seos spordiga ja milline on tema peamine eesmärk ERR-i juhina just sporditoimetusega seoses.

Kindral Riho Terrase sõnul tõestasid võistlused Torontos Võitmatute mängude põhisõnumit - seal osalejad on võitmatud. "Ei ole oluline, kas teie pingutus sai lõpuks medali vääriliseks või mitte - kõik te olete teinud rohkem, palju rohkem, et seda saavutust saavutada," ütles kindral Terras Eesti võistkonnale.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel