Eestlased välismaal: Anier lõi koondisemängude eel Soomes värava

Anier värav kahjuks Lahtit kaotusest ei päästnud, kui meeskond pidi tunnistama Tampere Ilvese 2:1 paremust. Kuus punkti teenisid möödunud nädalal Ats Purje ja Kuopio Palloseura (KuPS). Esmalt alistati kodus 3:2 Helsingi IFK, seejärel võõrsil 2:1 Turu Inter. Purje kuulus mõlemas mängus meeskonna algkoosseisu.

Neli punkti sai tabelisse juurde Mihkel Aksalu koduklubi Seinäjoki JK – nädala keskel hoidis Aksalu oma puuri puhtana, kui Ilvesega tehti väravateta viik. Nädalavahetusel jäädi aga alla Mariehamnile 1:2. Mariehamn sai läinud nädalal kolm punkti, sest nädala keskel jäädi 0:1 alla Helsingi JK-le. Mariehamni noor puurilukk Andreas Vaikla jälgis mõlemat kohtumist varumeestepingilt.

Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni koduklubi Vaasa Palloseura jäi reedel 1:2 alla HIFK-ile. Mõlemad eestlased tegid kaasa 90 minutit. PS Kemi tunnistas nädalavahetusel HJK 4:0 paremust. Nii Sergei Mošnikov kui ka Marek Kaljumäe said Kemi ridades kirja täismängu. Kahe kaotusega pidi läinud nädalal leppima Jyväskylä JK (1:3 Turu Interile ja 0:2 Rovaniemi Palloseurale). Hindrek Ojamaa sai mõlemas mängus kirja 90 minutit.

Veikkausliigat juhib 29. vooru järel 67 punktiga HJK, kellele järgnevad KuPS ja Lahti vastavalt 49 ja 46 punktiga. Lahtiga sama palju punkte on neljandana kogunud Ilves. Mariehamn on 43 punktiga viies, SJK jääb maha ühe punktiga. RoPS tõusis tabelis seitsmendaks – nii neil kui ka VPS-il on kirjas 35 punkti ning edu Turu Interi ees on ühepunktiline. Tabeli alumise kolmiku moodustavad Kemi (31), HIFK (25) ja JJK (19).

Norra kõrgliigas üllatas Bergeni Branni Nikita Baranovi koduklubi Kristiansund, kes võitis mängu võõrsil 4:0. Baranov kuulus meeskonna algkoosseisu ning sai kirja 87 minutit. Taijo Teniste tegi täismängu, kui Sogndal viigistas kodus 2:2 Moldega. Enar Jääger, kes samuti 90 minutit mängis, ei suutnud päästa Vålerengat 2:4 kaotusest Stabækile. Kristiansund tõusis tabelis kümnendaks (29 punkti), Vålerenga ja Sogndal on 16 meeskonna konkurentsis 27 punktiga vastavalt 12. ja 13. kohal.

Sloveenia kõrgliigas kuulus Ilja Antonov Velenje Rudari algkoosseisu, kui võõrsil oldi 3:0 üle Ankarani Hrvatinist. Koondise poolkaitsja vahetati välja 73. minutil, mil kõik väravad olid löödud. Tabelis on Rudar kolmas. Karol Mets sai kirja 90 minutit, kuid NAC Breda jäi Hollandi kõrgliigas 0:1 alla ADO Den Haagile. 18 meeskonnaga liigas on Breda meeskond seitsme punktiga 14. tabelireal.

Inglismaal tegi läinud nädalal kaks 1:1 viiki Liverpool. Esmalt viigistati Meistrite liigas võõrsil Moskva Spartakiga, seejärel Premier League’is võõrsil Newcastle Unitediga. Ragnar Klavan jälgis mõlemat kohtumist varumeestepingilt. Meistrite liigas on Liverpool teeninud kahe mänguga kaks punkti ja on oma grupis teisel kohal, Inglismaa kõrgliigas on Liverpool 12 punktiga (seitsmest mängust) seitsmes.

Aste madalamal, Inglismaa esiliigas, sai kaks võitu kirja Fulham, kes alistas järjepanu võõrsil Nottingham Foresti 3:1 ja Queens Park Rangersi 2:1. Kuigi Mattias Käit valmistus kohtumisteks esindusmeeskonnaga, siis koondislast 18 mängija sekka möödunud nädalal siiski ei valitud. 24 meeskonnaga liigas tõusis Fulham kümnendaks.

Tšehhi kõrgliigas jäid Siim Luts ja Bohemians 1905 alla Plzeňi Viktoriale, kes võitis matši 2:1. Luts kuulus meeskonna algkoosseisu ning vahetati välja 80. minutil. Tšehhi liigas on Bohemians 16 meeskonna konkurentsis kümnendal kohal.

Poola kõrgliigas naasis platsile Ken Kallaste, kui Kielce Korona tegi võõrsil väravateta viigi Szczecini Pogońiga. Kallaste tuli platsile vahetusest kohtumise 32. minutil. Sergei Zenjovi koduklubi Kraków Cracovia sai möödunud nädalal kahest mängust kokku ühe punkti. Esmaspäeval jäädi 1:3 alla Płocki Wisłale, reedel viigistati 1:1 Gdynia Arkaga. Mängus Płockiga tegi Zenjov kaasa 90 minutit, reedel pääses ta väljakule 67. minutil.

Konstantin Vassiljevi koduklubi Gliwice Piast jäi nädalavahetusel 0:1 alla Zabrze Górnikule. Vassiljev sekkus liidri vastu mängu vahetusest kohtumise 64. minutil. Liigatabelis Korona 15 punktiga üheksas, kuid Piast ja Cracovia vastavalt kaheksa ja seitsme punktiga 15. ja 16. kohal.