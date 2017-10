VIDEO | Milliste spordialadega on tegelenud ERR-i juhatuse esimees?

1. juunist alustas Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse esimehena tööd Erik Roose. ERR-i sporditoimetus uuris, milline on tema seos spordiga ja milline on tema peamine eesmärk ERR-i juhina just sporditoimetusega seoses.

"Spordi mõttes olen üsna fanaatik olnud. Nii ise teinud kui ka tugitoolis asja nautinud. Aga ühtegi suurt saavutust mul ette näidata pole," tõdes Roose. "Ma pole kunagi ühtegi ala koondise- või mingil tasemel muidugi proovinud arendada. Aga Nõmmel, kus olen kasvanud, oli suusatamine kohustuslik. Panime hoovis suusad jalga ja läksime rajale."

"Siis ka erinevad pallimängud, korvpalliga tegelesin veel päris viimase ajani, enne ka jalgpalliga ja võrkpalliga tegelen ka praegu, aga see on selline külameeste võrkpall pühapäeva hommikuti, kus on peale laupäevast taastumist vaja sportida," lisas Roose.

Kas koolipõlves õnnestus mõnel alal ka medal võita? "Minu ainus võidukas saavutus on oma kooli meistritiitel orienteerumises, aga see oli paarisorienteerumine, olin koos enda klassivennaga, kes oli väga kõva orienteeruja, minu asi oli temal järel rippuda," muheles Roose. "See oli selline natuke organiseeritud võit. Aga see oli ka suhteliselt suur saavutus."

Milline on kõige suurem võistlus, mida on õnnestunud oma silmaga näha või mis on suure elamuse pakkunud? "Suurvõistlustel ei ole ma eriti käinud. Aga erinevaid asju on meeles, kas oli see, et Eesti võitis Prantsusmaad korvpallis Saku suurhallis...," meenutas Roose. "Või ka meie võrkpalli omad. Olin ka siis saalis, kui Kalev võitis äkki Leningradi Spartaki, see oli nende ainus tiitel. Sellised asjad on meeles, aga läänes ma pole suurvõistlustele jõudnud, neid asju vaatan rohkem tugitoolist. Ja tegelikult on see parem, näed kordusi."

Kas on ka mõni unistus, millist võistlust tahaks kohapeal vaadata? "Naabripoiss käis jalgpalli MM-il Lõuna-Aafrikas. Kui ta seda kirjeldas, siis oli küll tunne, et sellises kohas peaks korra ära käima," lausus Roose. "Kui Eesti jõuaks EM-ile, jalkas näiteks, siis sinna peab kindlasti minema."

Televisioonis algab 47. hooaeg saatesarjal "TV10 olümpiastarti", millega ergutatakse noori olümpiarajale. Mis mälestused sellega seostuvad ja kaua see sari kesta võiks? "See sõltub rohkem tegijast. Arvan, et ettevalmistusena ja projektina on see suurepärane asi," mõtiskles Roose. "Mina mäletan seda rohkem vaatajana," rääkis Roose. "Seda võiks jätkata kindlasti ja pikalt."

Millise värava sa rahvusringhäälingu juhina spordis eelkõige lüüa tahad? "See on keeruline. Spordi osakaal peab kindlasti olema jätkuvalt oluline ja saabki olema," lausus Roose. "Üks põhjus, miks meil on nüüd spordi- ja uudistetoimetused uues struktuuris on koos, ongi see, et spordiuudis on ka uudis ja selliseid asju on võimatu lahutada. Värava mõttes, peame kajastama kõiki tähtsaid asju, kus Eesti kohal. Sõudmise pronksiülekanne ja Heiki Nabi ülekanne näitasid seda. Kui meie tipud jõuavad kuskile päris üles, peaks meil olema võimekus, et me oleme seal kohal, tooma pildi kõigini."