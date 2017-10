Euroopa meistriks tuli Serbia naiskond

Kolmanda koha sai Türgi 3:1 (-22, 21, 14, 8) võidu eest Aserbaidžaani üle, vahendab volley.ee.

Serbia naiskonna jutis peatreenerina võidule Zoran Terzič. Tema kommentaar: "Me ei andnud võimalust kellelegi. Meil on uus naiskond, koondis oli koos viis kuud. Me läheme veel paremaks, me võime medali saada ka MM-võistlustel. Aga juba EM-i võidu kordamine saab raske olema."

Euroopa meistrivõistluste kõige kasulikumaks mägijaks valiti serblanna Tijana Bošković.

Kahe eelmise korra meister Venemaa jäeti kuuendaks, medalisoosiku lülitas teel poolfinaali välja Türgi.