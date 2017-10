Eesti käsipallikoondise kapten saab Rumeenias palju vastutust

Johannsoni sõnul mängib Steaua lihtsat käsipalli. "Kõva kaitse ja kiired väravad, kas siis kiirrünnakust või teisest lainest. Selline stiil kruvib tempo kõrgeks ja 50-minutilise mänguaja juures on päris kurnav. Aga õnneks on tervis korras ja vorm suurepärane," kinnitas 32-aastane joonemängija.

"Pink on meil sel hooajal pikem ja meeskonnasisene konkurents kõvem, aga minugi roll on muutunud ja varasemast suuremaks," selgitas Johannson. "Olen põhikoosseisus mitte enam ainult kaitses, vaid ka rünnakul. Siiani on jäänud mänguaeg 45-50 minuti kanti, aga laupäeval Fagarasi vastu viibisin platsil lausa 57 minutit!"

Steaual on viie esimese vooruga kirjas neli võitu ja kaotus ning tabelis ollakse sama linna Dinamo järel teised. Eelmisel nädalal alistati mullune hõbe Bukaresti CSM 29:21 ja CSM Fagaras 31:25. Johannson viskas mõlemas mängus kolm väravat ja andis sama palju resultatiivseid sööte. Kokku on tal resultatiivsustabelis numbrid 10+7.

