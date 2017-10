Tõkkesprinter Johanna Ilves kogus kaante vahele Rakvere eduloo TV 10 sarjas

Suvel finaalis säranud Rakvere Reaalgümnaasiumi võistkond kerkis pjedestaali kõrgemale astmele kolmandat aastat järjest ja üldse kümnendat korda. Mitte ükski teine kool pole pika ajalooga sarjas nii palju võite kogunud. Rakvere RG õpilaste poolt aastakümnete jooksul sarjas näidatud säravamad tulemused kogus koolitööna kaante vahele Eesti juunioride koondise liige, tõkkesprinter ja mitmevõistleja Johanna Ilves, kes tuuritas koos võiduka Rakvere tiimiga sel nädalal Rahvusringhäälingu stuudiotes.

"Avastasin, et kõigile on selles sarjas meeldinud võistelda," sõnas Ilves ERR-ile. "Kõige üllatavam on see, et inimestel on meeles, mis 20 aastat tagasi juhtus. See on positiivne."

Esimest korda võitis Rakvere Reaalgümnaasiumi võistkond sarja esikoha 1996. aastal ja selleks, et noored saaks finaalis ühtses võistlusvormis startida, küsis treener Jaak Vettik pangalt laenu, lubades siis, et võistkond tuleb kindlasti esikolmikusse.

"Palusime tol ajal tegutsenud Maapangalt laenu, et finaaletapiks võistlusdressid osta," sõnas Vettik. "Lubasime, et kui me ei tule kolme parema hulka, siis maksame raha tagasi. Pangale selline suhtumine meeldis ja saimegi endale kenad Asicsi dressid ning võitsime sarja ära."

Johanna Ilvese koolitööst leiab näiteks ka Janek Õiglase ema Terje tulemused, kes tõi Rakvere Reaalgümnaasiumile TV 10 sarjas etapivõidu tõkkesprindis ja sai mitmevõistluses Anu Kaljuranda edestades teise koha. Koolitöö kirjutaja, 18-aastane Ilves võitis sarjas kaheksavõistluse viis aastat tagasi, kui suutis kaugushüppes pärast kahte üleastumist teha igati külmaverelise viie meetri taha kandunud hüppe.

Sarjast sai innustust ka Johanna koolitöö juhendaja ja treener Mikk Joorits, kes Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilasena saaavutas sarjas üheksavõistluses teise koha.

Õpilaste toredatest seikadest TV 10 sarjas vormib Johanna Ilves kooli soovil kevadeks uue ja mahukama versiooni, sest siis tähistab Rakvere Reaalgümnaasium 45. sünnipäeva. TV 10 Olümpiastarti on kaks aastat vanem ja ootab noori taas starti. Koolivõistkondade registreerimine kestab 20. novembrini.