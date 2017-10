Tiit Sokk jätkab uues valiksarjas koondise peatreenerina

Üle aastate hakatakse novembri lõpust mängima korvpalli rahvuskoondiste tiitlivõistluste kvalifikatsiooniturniiri klubihooaja sees. Otsus kinnitati juba mitmed aastad tagasi FIBA üldkogul, seejuures andis ka Euroliiga üks hetk nõusoleku teha oma mängukalendris vastavateks perioodideks paus. Nüüd ei taha aga Euroliiga sellest enam midagi kuulda ja nõnda püüavad mõlemad osapooled leida koondisemängude jaoks sobivat formaati, mis aga kummalegi seni meeltmööda pole olnud. Kaks kuud enne valiksarja on vaheseis lihtne - Euroliiga oma kalendrit ei muuda ja rahvuskoondiste tippmängijad koondistesse tulla ei saa.

Vastasseisu kommenteeris ERR-ile Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi. "See läheb tegelikult tagasi aastasse 2001, kui FIBA arvas, et on hea otsus klubisarjale mitte liiga palju keskenduda ja andis selle erakätesse," rääkis Kuhi. "Hiljem sai FIBA aru, et see ei olnud õige otsus ja mindi ühest küljest sõtta, teisest küljest olukorda lahendama."

Hetkel omab kogu saagas selget monopoli Euroliiga, kelle egiidi all mängivad 16 Euroopa parimat korvpalliklubi. Viimases ettepanekus FIBA-le sooviti koondisemängude pidamist juuni- ja juulikuus. Mõlemad osapooled on pöördunud õiguse saamiseks ka Euroopa Komisjoni.

"Euroliiga süüdistus FIBA-le on see, et kasutatakse ära oma jõupositsiooni ja see on vastastikune," sõnas Kuhi. "Euroopa Komisjoni sõnum mõlemale oli, et oma turupositsiooni ei peaks ära kasutama. Tean, et on olnud mitmeid kohtumisi Euroopa Komisjoni ja mõlema osapoole vahel. Pärast viimast kohtumist saatis Euroliiga välja kirja FIBA-le, Euroopa Komisjonile ja klubidele, et nad ei tee kalendri osas takistusi. Täna nad siiski teevad ja arvan, et see kahandab Euroliiga võimalusi võita oma nägemuse peale surumisel."

"Loomulikult on suured alaliidud väga mures ja oldi mures juba siis, kui see otsus mitmed aastad tagasi tehti," kinnitas Kuhi. "Sellegipoolest on kõik arvanud, et see on õige otsus. See võib tähendada ajutisi tagasilööke, aga pikas perspektiivis peaks see töötama kogu korvpalli kasuks."

Eesti rahvuskoondise peatreenerina jätkab ka uues valiksarjas Tiit Sokk.