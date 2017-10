Endrekson pronksisest finaalist: alles poolel maal saime sõidu lahti

"Oli väga raske, alles tuhande meetri peal saime sõidu hästi lahti," tunnistas kogenud Tõnu Endrekson finaali järel. "Viimasel 500 meetril veel ei uskunud, et oleme võimelised medali eest võitlema, aga siis hakkas tunne tulema ja paat läks järjest kiiremaks."

"Kogu võistluse vältel oli seis umbes selline, et treeningutel kolm miinus, võistlustel viis, viis pluss ja viis kahe plussiga," lisas Allar Raja. "Suutsime kogu aeg tingimustega kohaneda, võistlustel polnud muud, kui kuumaga kannatada ja oli teada, et finaalis tuleb väga tihe sõit. Olime selleks valmis ja kohapealne ettevalmistuski läks täkkesse."

Sõudmine on olnud nüüd juba rohkem kui kümne aasta jooksul Eesti üks edukamaid spordialasid ning pärast Jüri Jaansoni ühepaadi Ateena olümpiahõbedat on just nelja- ja kahepaat olnud meie eduloo allikad.

Neljapaadi eessõudja Kasapr Taimsoo jaoks oli eilne medal tema karjääri tiitlivõistluste kümnes. Taimsoo esimene tiitlivõistluste autasu - hõbe- tuli üheksa aastat tagasi Europa meistrivõistlustel kahepaadil koos Allar Rajaga. Aasta hiljem võitis sama duo juba MM-pronksi.

Vanameister Tõnu Endrekson on eilsest üheteistkümne medali mees. Kahekordne olümpiamedalist Endrekson on oma viiest MM-pronksist neli võitnud neljapaadil, esimese MM-pronksi võitis Endrekson juba 12 aastat tagasi.

Ka Allar Rajal on nüüd 11 tiitlivõistluste medalit. Tema neljast MM-pronksist kolm on tulnud samuti neljapaadil, neist esimese võitis ta aasta hiljem kui Endrekson, aastal 2006. Ja ka kuuest Euroopa meistrivõistluste medalist neli on võitnud Raja neljapaadil.

27-aastane Kaur Kuslap teenis Sarasota MM-l oma esimese tiitlivõistluste medali. Viljandist pärit Kuslap oli varasemalt teeninud MM-del kaks viiendat kohta, mõlemad neljapaadi koosseisus vastavalt neli ja kolm aastat tagasi.