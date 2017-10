Käsipalli Balti liiga: Viljandi sai magusa võidu, Serviti alistas Tallinna

Balti liiga A-alagrupis on nüüd viiel meeskonnal, sealhulgas Viljandil 2 punkti ning HC Kehra/Horizon Pulp&Paper on nulli peal. B-alagruppi juhivad 4 punktiga Minski SKA ja Zaporožje ZTR. Mängu vähem pidanud Servitil on 2 silma. Järgmine Balti liiga täisvoor toimub 11.-12. novembril, kuid vahepeal ehk 22. oktoobril mängivad Kehra ja Cocks põhjanaabrite juures ette ära ühe talvise vooru kohtumise.

Pärast 1:0 algedu viskasid mulgid oma teise värava alles 10. minutil, ent said siiski poolajavileks 13:11 edu. Korraks mindi teisel pooltunnil viiega ettegi, samas jõudis Leedu meister pidevalt jälle minimaalse vaheni, aga mitte kordagi enam viigini. Üheväravaline paremus tõi Viljandile A-alagrupi tabelisse esimesed punktid.

