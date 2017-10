Eesti saalihokinaised võitsid Läti liigas kaks kohtumist

Pühapäevases kohtumises Riia NNDga Eesti naiskonna parimaks mängijaks nimetatud Kristi Rickberg ütles, et hoolimata alguses kaotusseisu jäämisest võitles naiskond ühtse tiimina lõpuni. "Treener tegi head muudatused ja füüsiliselt suutis naiskond iga kolmandikuga tempot lisada ehk võit tuli tõelise võitlusega," sõnas ta.

Koondise peatreener Pavel Semenov ütles, et mängu algus oli uimane ja hästi ei õnnestunud ka uue kaitsesüsteemi katsetamine. "Teisel kolmandikul läksime vanale süsteemile tagasi ja saime mängu käima. Hea tööga võeti initsiatiiv ja mäng jõudis viigini. Lisaaja võit oli õnnelik õnnestumine, aga õnn on tavaliselt tugevamatega ja võib-olla nüüd oli see kord, kus me olime natuke tugevamad, et suutsime õnne endale tööle panna," rääkis Semenov ja märkis, et talle väga meeldis, et mängu viimases kolmandikus näitasid mängijad iseloomu.

Laupäevase Lekringsiga peetud mängu parimaks tunnistatud Eesti naiskonna ründaja Kadre Lahtmets ütles, et saalis oli väga mõnus põrand ja kuna tunne oli hea, siis sujus ka mäng hästi.

Kokkuvõtvalt ütles Semenov nädalavahetuse kohta, et Läti liigas osalemise põhiline eesmärk on hea koondise komplekteerimine ja selle nimel ka tegutsetakse. "Kõik mängudele kutsutud koondisekandidaadid said võimaluse mängida ja end väljakul tegutsemas näidata. On positiivne, et kuigi Eesti liigamängud pole veel alanud, on suur osa mängijatest juba päris heas vormis ja hooajaks valmis. See näitab, et klubides ja iseseisvalt on tööd tehtud," märkis ta.

Algselt pidi naistekoondis Läti liiga mänge alustama kaks nädalat tagasi, kuid vaid päev enne mängu andis Rigas Lauvase naiskond teada, et nad loobuvad sel hooajal osalemast ja mäng jäi ära. Rigas Lauvase mängijatega kohtuvad eestlannad siiski teiste naiskondade ridades. Eesti koondise järgmised Läti liiga mängud toimuvad 14. ja 15. oktoobril Kekavas.

Järgmisel nädalal algavad ka koduse naisteliiga mängud. Hooaja avavad 8. oktoobril SK Link/Saku ja Sparta Spordiselts.