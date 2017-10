Bayern mängis teist nädalat järjest maha kaheväravalise eduseisu

Nädala eest läks Bayern 2:0 ette ka Wolfsburgi vastu, kuid lubas külalistel teisel poolajal viigistada. Viik tähendab, et nädala keskel senise peatreeneri Carlo Ancelotti teenetest loobunud Bayern on seitsme vooru järel 14 punkti peal ning jääb liidrist Dortmundist maha juba viie silmaga. Päeva esimeses mängus oli Freiburg koduväljakul 3:2 üle kolmandal kohal olevast Hoffenheimist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel