Ligur sai teist EM-etappi järjest neljanda koha ja lõpetas hooaja kuuendana

"Hooajaga tuleb ülimalt rahul olla," tunnistas Ligur. "Kuuest etapist neljas sõitsin finaali – seda ei osanud ise ka oodata. Kaks poodiumit ka sinna juurde – väga super. Võib öelda, et seal, kus auto ilusti töötas, olime ka finaalis. Seni parim hooaeg! Shigaboutdinovist sain nüüd mööda ja kuuendaks. Linnemann jäi küll ainult ühe punktiga ette, aga teda tänasega enam kätte ei saanud. 2015. aastal olin 7. ja möödunud hooajal 8. Sellises konkurentsis, kus esimesed 12 meest sõidavad paari kümnendiku sisse, tuleb igati rahul olla. Et sääraste vahendite ja võimalustega nagu meie, suudame nii kõrges konkurentsis üldse sõita. Tänan oma meeskonda ning fänne ja toetajaid!“

"Esimeses eelsõidus pidurdas leedukas Navickas mu ees selles samas kurvis nii järsult, et pidin äärepealt auto välja suretama. Tulemuseks 11. aeg ja sellest kohast enam paremat võtta ei olnud. Teine eelsõit oli tip-top – sain alguses ilusti eest minema ning kohe oli ka korralik aeg olemas - kolmas. Kolmandas eelsõidus läksime esimese päeva korralikku tulemust kindlustama ning oli näha, et kõik teised mehed võtsid samuti stardisirgele järgnevat kurvi rahulikult ja autot lõhkuma ei läinud. Nii ka mina, tulemuseks kaheksas aeg. Neljandas eelsõidus sai auto stardis trügimisel tagant pihta ja üks uniball läks katki. Tagumine parem ratas segas selle tulemusena omajagu sõitmist ning auto oli tugevalt ülejuhitav. Kaheksas aeg nendes tingimustes oli tegelikult väga okei."

"Saksamaal on asi lihtne – kogu see sõit siin oleneb esimesest kurvist," sõnas Ligur etapist. "See, kuidas tollest teiste hulgas läbi pääsed, selliseks kujuneb ka ülejäänud sõit."

