Esmaspäeval operatsioonil käinud Solberg jäi Saksamaal napilt pjedestaalilt välja

Finaalis sai norralane kirja aja 3.48,531, kuid teda edestasid nii etapivõidu saanud Mattias Ekström (Audi), Timmy Hansen (Peugeot) kui Heikkinen ja Solberg jäi esimesena pjedestaalilt välja. Üldarvestuses on MM-tiitli juba kindlustanud rootslane Johan Kristofferson (Volkswagen), kes on kogunud 286 punkti, Solberg on 234 silmaga teine ning edestab kolmandal kohal olevat Ekströmi ühe punktiga.

"Minu eesmärk on Saksamaal võistelda. Vähemalt olen otsustanud proovida," ütles Solberg nädala alguses. See tal ka õnnestus. Esteringis võitis Solberg kaks viimast kvalifikatsioonisõitu ning oli kiireim ka enda poolfinaalis, edestades teiseks tulnud Toomas Heikkineni (Audi) 2,378 sekundiga.

