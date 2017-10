Krossikoondise mänedžer: MM-i korraldamiseks Langel ei jätku piisavalt raha

Juuli lõpus toimusid koduses Lange motokeskuses juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused, mille peakorraldajaks Roosiorg oli. "Eks [korraldusõiguse] saamine oli keeruline," kinnitas Roosiorg Vikerraadiole. "Ma olen ennegi öelnud, et see on kolmeaastane projekt, kulutasime uksi ja katsusime jalga vahele saada, et see võistlus Eestisse tuua. See oli kogu Eesti motokrossi jaoks tähtis sündmus. Minu arvates läks kõik väga hästi ja see tituleeriti ka hooaja üheks paremini korraldatud ürituseks. See töö ja vaev, mis me meeskonnaga nägime, sai tasustatud."

"Kohe algasid spekulatsioonid, et kas järgmine on suur MM, aga eks selliste suurte üritustega käivad kaasas ka rahad ja need on praegu väga suured," tõdes Roosiorg. "Lätil on vedanud, et riik toetab, maksab promootori tasu ja ülejäänud on korraldajate poolt. Meil kahjuks selliseid rahasid ei ole. Kompleks kannataks kindlasti MM-i korraldada, aga paraku jääb see raha taha."

"Võrreldes ajaga, mil meil sõitis Avo Leok ja teised sellised staarid, on asi tohutult muutunud," jätkas Roosiorg. "Täna on paraku nii, et kui raha pole, ei ole ka suurde krossimaailma asja. Päris raske on kohta saada. MM-karusselli teevad kalliks ka nn ülemereetapid - kui pead aastas kuuel-seitsmel korral ikkagi Indoneesiasse, Argentinasse või Mehhikosse lendama, on see meeletult kallis. Seda suudavadki vaid tehasemeeskonnad, eratiimid mitte."