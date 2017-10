Mitmed Hispaania ajalehed vihjasid sellele, et Kataloonia julgeolekuteenistused ei ole suutnud mängijate ning pealtvaatajate turvalisust tagada ning seetõttu lükati mäng edasi, kuigi teated olid vastuolulised, sest nii politseijõud, Hispaania jalgpalliliit ja La Liga olid arvamusel, et mäng võiks siiski toimuda.

25 minutit enne kohtumise algust kinnitas Barcelona, et mäng peetakse suletud uste taga ning pealtvaatajaid staadionile ei lubata.

Külalismeeskond Las Palmas on referendumi hukka mõistnud ning kannavad selle märgiks särkidel ka Hispaania riigilippu. "Me usume Hispaania ühtsusesse, tehes seda kuningriigi pealinnast kõige kaugemal asuva regioonina," sõnas klubi ametliku pressiteate vahendusel. "Me mängime täna oma kaasmaalaste vastu - nad täidavad meid uhkusega, olles osa ühest maailma parimast meeskonnast."

Kataloonia iseseisvushääletust pühapäeval takistada üritavate politseinike jõuvõtete tõttu on viga saanud 337 inimest, neist mõned raskelt, ütles regionaalvalitsuse pressiesindaja. Hispaania siseministeeriumi teatel aga on Kataloonias kokkupõrgetes meeleavaldajatega viga saanud 11 politseinikku.

Here's the scene outside Camp Nou right now. @sidlowe is there. People still waiting to see if gates open... pic.twitter.com/UTZgQFjT7A — Spanish Football Pod (@tsf_podcast) October 1, 2017

Official Barcelona supporters group say that they will invade the pitch if game is played https://t.co/rBq9wgr1Xf — Guillem Balague (@GuillemBalague) October 1, 2017

Our understanding is that Barcelona's players want to play today. #tsfp — Spanish Football Pod (@tsf_podcast) October 1, 2017