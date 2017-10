Pärnu naiskond oli üle mitme aasta lähedal punktide kaotamisele

Ainsana on veel lahtine kuuenda ja seitsmenda koha saatus. Põlva Lootos edestab Tartu Tammekat hetkel ühe punktiga ja mõlemal on jäänud veel pidada üks mäng. Tammeka kohtub liigahooaja lõpetuseks Noortekoondisega, Lootos Kaleviga. Seitsmendana lõpetav naiskond langeb otse esiliigasse.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel