Hüvasti, EPA võimla! Ole hoitud ka edaspidi!

Kolmapäeval üks peatükk sulgus. Nüüd, pärast pikki aastaid ehitatakse omaaegsest spordipühamust jällegi kirikusaal - Tartu Maarja kogudus saab oma kunagise kodu lõplikult tagasi. Vanemad spordisõbrad kindlasti mäletavad, et Teise maailmasõja käigus oli Maarja kiriku hoone puruks pommitatud. 1961. aastal valmis hoone varemetele spordisaal. Tippaegadel käidi seal eeskätt korvpalli jälgimas – nii NSV Liidu meistrivõistlusi kui ka rahvusvaheliste sarjade mänge.

Meenutame esmalt poole sajandi taguseid aegu. EPA võimlal oli omapärane aura ja killukesi sellest leiame ka Eesti Rahvusringhäälingu heliarhiivist. Kuulame reportaažikatkeid 1964. aasta detsembrist, kui EPA saalis peeti Tartu-Tallinn linnavõistlust korvpallis. Reporter on Toivo Makk (kuula helifaili).

Ja nüüd ajas pea-aegu 53 aastat edasi. Kohale tulnud omaaegsete korvpallikuulsuste ja rohkearvulise publiku abiga loodi Maarja kirikus uuesti kunagise Tartu Kalevi mängudele iseloomulik atmosfäär.

"Kui siin suuremad mängud toimusid, siis saal oli rahvast pungil täis," meenutas Tartu Kalevi kunagine kapten Priit Tomson Vikerraadiole antud intervjuus. "Siin oli nagu suurel turuplatsil, kuhu tehakse keskele väike auk ja siis mängid seal. Siin oli ka juhuseid, et rahvas oli pooleldi väljakul."

Tartlasest tagamängija Aleksei Tammiste jaoks asus EPA võimla elukorralduslikult väga heas kohas, sest aastaid elas ta selle vahetus läheduses. Samas tähendasid väike saal ja pidev ruumipuudus üksjagu probleemegi. "Mis siin salata, saal palju rahvast ei mahutanud. Kui väga palju rahvast kogunes, siis see polnud hea. Seetõttu meeldib mulle Kalevi spordihall," tõdes Tammiste. "Treenimiseks oli EPA saal aga väga hea. Praegu on hea meel selle üle, et kirik saab saali tagasi. Vanasti kui saale eriti palju polnud, siis oli ta asja ette. Tänapäeval on aga saale Tartus küllaldlaselt."

Kuigi EPA võimla enam ammu tänapäevastele normidele ei vasta, on seal aastate jooksul peetud tõeliselt kaalukaid võistlusi.