Spordinädal püstitas rekordi

Suurima panuse Spordinädala sõnumi levitamisel Eestis andsid üldhariduskoolid ja lasteaiad, kelle initsiatiivil sai teoks koguni 571 sündmust. Spordiklubid pakkusid inimestele täiendavaid liikumisvõimalusi 148 ning tööandjad 134 korral. Ühtekokku registreeriti spordinädalal Eestis ligi 162 000 osaluskorda, mis teeb sellest suurima liikumist ja tervislikke eluviise propageeriva sündmuse Eestis.

Spordinädala üheks tähthetkeks oli üle-Euroopalise spordinädala ametlik avasündmus, mis toimus sellel aastal Eestis. Terve Euroopa nimel anti liikuma kutsuvale nädalale avapauk maailma suurima laste jalgrattavõistluse Tartu Rattamaratoni lastesõitude raames, kus liikumisrõõmust olid tulnud osa saama ligi 3000 last. Kõikides Euroopa riikides kokku toimus nädala jooksul enam kui 35 tuhat sündmust ja neist sai osa 10,5 miljonit inimest.

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juhi Peeter Lusmägi sõnul on korraldatud sündmuste ja osalemiskordade arvud muljetavaldavad. „Nende näitajate valguses plaanib EOK pöörduda vabariigi valitsuse poole, et edastada ettepanek nimetada igal aastal septembri viimase nädala reede riiklikult tunnustatud liikumispäevaks,” sõnas Lusmägi.

Peeter Lusmägi sõnul on liikumisharrastuse edendamine kujunenud Eesti Olümpiakomitee üheks prioriteediks. “Meie tegevus on suunatud eelkõige kehaliselt väheaktiivsetele lastele, noortele, täiskasvanutele ja seenioritele,” ütles Lusmägi ja lisas: „Meie eesmärgiks on kujundada arusaamu ja suhtumist liikumisse selliselt, et liikumine oleks inimeste igapäevaelu lahutamatu osa. Üks viis, kuidas sõnumit inimesteni viia, ongi korraldada Spordinädala sarnaseid aktsioone.“

Kui esimesel aastal osalesid Spordinädalal ainult koolid, teisel lisandusid erinevaid spordialasid ja treenimisvõimalusi tutvustanud spordiklubid, siis tänavu kutsuti kampaanias osalema ka tööandjad, kes nädala jooksul korraldasid matkasid, näidis- ja ühistreeninguid ning kümneid teisi liikumisega seotud üritusi nii töökohal kui selle väliselt.

Kampaania patroonideks Eestis olid olümpiavõitja Gerd Kanter, EOK asepresident ja olümpiamedalist Jüri Tamm ning Euroopa meister ja Mr Amateur Olympia kulturismis Ott Kiivikas, kes külastasid nädala jooksul arvukalt erinevaid koole, klubisid, töökohti ja spordisündmusi ning innustasid osalejaid liikuma.